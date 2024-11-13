Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e yeni sözleşme

Fenerbahçe'de milli yıldız İsmail Yüksek'e yeni sözleşme teklifi yapılacak ve maaşına büyük oranda zam yapılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e yeni sözleşme
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13 Kasım 2024 10:05
Fenerbahçe, kontratı 2027'de bitecek olan İsmail Yüksek'e zam yapma kararı aldı. Yönetim, maaşının düşük kaldığına inandığı milli futbolcu ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'ye 2020'de Gölcükspor'dan transfer olan İsmail Yüksek, Jorge Jesus döneminde büyük patlama yapmıştı. Formayı kapan, Milli Takım'a yükselen 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2023'ün ocak ayında zam yapılmıştı.

Ancak başarılı oyuncunun maaşının düşük kaldığına inanan yönetim, İsmail Yüksek ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yıldız futbolcunun kontratı 2027'de bitecek olsa da Sarı-Lacivertliler, İsmail'e yeniden zam yapıp imza attırmayı planlıyor.



 
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