Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, son zamanlarda gösterdiği performansla parmak ısırtan İsmail Yüksek'e, hocası İsmail Kartal özel bir görev verdi.
Alexander Djiku'nun yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev daha düşüyor. Takımın en formda isimlerinden olan futbolcunun savunma katkısının yanısıra topla çıkışlarda da destek vermesi gerekecek.
Özellikle Djiku savunmadan ilk çıkışta doğru pas tercihleriyle atağı ilk başlatan isim oluyordu. Bugün olmayacağı için bu çıkışlardaki ilk istasyon hemen savunmanın önünde oynayacak olan İsmail Yüksek olacak.
LİGDE İLK SINAV
Süper Lig'e bu sezon ilk kez yükselen Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı.
Alexander Djiku'nun yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev daha düşüyor. Takımın en formda isimlerinden olan futbolcunun savunma katkısının yanısıra topla çıkışlarda da destek vermesi gerekecek.
Özellikle Djiku savunmadan ilk çıkışta doğru pas tercihleriyle atağı ilk başlatan isim oluyordu. Bugün olmayacağı için bu çıkışlardaki ilk istasyon hemen savunmanın önünde oynayacak olan İsmail Yüksek olacak.
LİGDE İLK SINAV
Süper Lig'e bu sezon ilk kez yükselen Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı.