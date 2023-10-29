29 Ekim

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e özel görev

FENERBAHÇE HABERLERİ: Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, Alexander Djiku'nun yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev düşüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e özel görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 09:39
Son güncelleme 29 Ekim 2023 10:05
Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, son zamanlarda gösterdiği performansla parmak ısırtan İsmail Yüksek'e, hocası İsmail Kartal özel bir görev verdi.

Alexander Djiku'nun yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev daha düşüyor. Takımın en formda isimlerinden olan futbolcunun savunma katkısının yanısıra topla çıkışlarda da destek vermesi gerekecek.

Özellikle Djiku savunmadan ilk çıkışta doğru pas tercihleriyle atağı ilk başlatan isim oluyordu. Bugün olmayacağı için bu çıkışlardaki ilk istasyon hemen savunmanın önünde oynayacak olan İsmail Yüksek olacak.



LİGDE İLK SINAV

Süper Lig'e bu sezon ilk kez yükselen Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery