Fenerbahçe'de İsmail Kartal seri peşinde!

İsmail Kartal, ligde çok iyi bir seri yakaladıklarını söyledi, "Ancak Milli ara hızımızı kesti ve dönüşler her zaman zor olur. Bunun bilincindeyiz ve teknik ekip olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Kayseri karşısında da kazanıp yola devam edeceğiz" diye konuştu.



Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son olarak Kadıköy'de lig ikincisi Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, rakibiyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi için son derece iddialı bir konuma geldi. Müthiş bir hava yakalayan Fenerbahçe'nin önüne Milli maç haftası çıktı. Kartal, bu nedenle endişeli. Tecrübeli teknik adam, "Ligde çok iyi bir seri yakalamıştık. İkincilik hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Milli maç arası, hızımızı kesti. Milli maç haftalarının dönüşü, özellikle bizim gibi ülkelerine çok sayıda oyuncu gönderen takımlar için her zaman zorlu olmuştur. Bunun bilincindeyiz. Ben ve ekibim, bu durumun bize sıkıntı çıkarmaması için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"RAKİBİMİZ ÇIKIŞ ARIYOR"



İsmail Kartal, kendileri için en büyük tesellinin, tüm futbolcuların sağlıklı bir şekilde dönmesi olduğunu belirtti. Başarılı çalıştırıcı son olarak Kayserispor'un durumuna değinerek, "Ligde 4 haftadır kaybeden bir rakiple oynayacağız. Çıkış arayan takımlar için bizim gibi rakiplerle oynamak ekstra motivasyon yaratabiliyor. Bizi Türkiye Kupası'nda elemişlerdi. Bu kez kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.





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