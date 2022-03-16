Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la büyük değişim!

Fenerbahçe'de zor bir süreçte görevi kabul eden ve 6 aylık bir süre için takımın başına geçen İsmail Kartal, kısa sürede önemli işler başardı.



Vitor Pereira'nın ardından belirsiz bir dönem geçiren sarı-lacivertlilerde sorumluluk almayı kabul eden tecrübeli teknik direktör, oluşturduğu sistem, antrenmanları ve kendi doğrularını sahaya yansıtmasıyla takdir topladı.



Zirveden koptu gözüyle bakılan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2.'lik için ciddi bir avantaj kazandı. İsmail Kartal adeta tek tek doğrularını takımına benimsetti, son 5 maçta yenilmeyen sarı-lacivertliler 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan topladı.



Özellikle Kadıköy'de Trabzonspor maçında 80 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'nin mücadelesi ve gelişen oyunu gözlerden kaçmadı. Devre arası dönemi transfersiz geçilmesine rağmen mevcut kadrodan verim alındı.



İşte İsmail Kartal'ın kısa sürede ortaya koyduğu doğru hamleleri:



- Savunmada 3 önemli stoper Serdar Aziz-Kim-Szalai üçlüsü aynı anda oynadı ve başarı sağlandı. Tisserand da hazır tutuldu.



- Sol bekte Novak'ın yokluğunda alternatifsizlik yaşanmadı ve Attila Szalai formülü bulundu. Ayrıca Çağtay alternatifi kullanıldı.



- Sağ kanatta Osayi-Samuel adeta takımın yıldızı oldu. Yıldız isim hem hücumda hem de savunmada başarı yakaladı, özellikle Trabzonspor maçında Nwakaeme önündeki performans dikkat çekti.



- Orta sahada Crespo-Zajc uyumu yakalandı. Verimsiz olan Sosa ve Gustavo artık unutuldu.



- Sezon başı büyük umutlarla gelen Diego Rossi çıkışa geçti. Uruguaylı yıldız Alanyaspor maçında 4 gole direkt etki etti.



Özil'in dönüşü



- Vitor Pereira zamanında unutulan Dimitrsi Pelkas süre almaya ve skor katkısı vermeye başladı. Yunan oyuncu 3 gol attı.



- Mesut Özil'i yeniden takıma monte etti. Zorlu bir sakatlık sürecine rağmen doğru iletişim ve süreç yönetimiyle Özil, Alanyamaçında başarılı bir dönüş yaptı.



- Sakatlığı geçer geçmez Altay Bayındır direkt kaleye geçti, 1 numara olduğunu ispatlayan bir performans gösterdi.



- Arda Güler'e daha fazla süre verildi ve 17 yaşındaki genç yetenek tam anlamıyla kazanıldı.



Hep Samandıra'da



İsmail Kartal, Fenerbahçe'de göreve başladığından beri günün tamamını Samandıra'da tesislerde geçiriyor. Kartal, teknik ekibiyle beraber rakip analizi ve taktik opsiyon çalışmaları üzerinde saatlerce çalışıyor. Ayrıca Samandıra'daki takım ortamında da belirgin değişiklikler var. Sarı-lacivertli futbolcular birbirleriyle daha fazla zaman geçiriyor, arkadaşlık ortamı pekişiyor.





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