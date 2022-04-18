Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan teknik direktör İsmail Kartal, kadro istikrarını yakalayarak başarıya koştu.



25 FARKLI OYUNCU GÖREV YAPTI



Tecrübeli teknik adam, 13 maçlık döneminde 25 farklı oyuncuyu 11'de oynatsa da tam 9 oyuncu, 9 veya daha fazla kez lig maçına 11'de çıktı. Bu değişikliklerde sakatlık ve cezalar en önemli etken olurken, ideal 11'le fazla oynanmadı.



ARDA 11 ÇIKMADI AMA HEP OYNADI



Kartal döneminde Bright Osayi-Samuel öne çıktı. İngiliz oyuncu, 13 lig maçının tamamına 11'de başladı. Onu Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Serdar Dursun, Rossi, Altay ve İrfan Can takip etti. Kartal'ın bu 9 oyuncu dışındaki vazgeçilmezleri ise Ferdi, Szalai ve Mert Hakan oldu. Sakatlıklar yaşayan bu oyuncular, 13 maçlık dönemde ilk 11 sayıları düşük olsa da son dönemde düzenli olarak oynamaya başladı. Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.



