Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planı tutmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal, Adana deplasmanında son Trabzonspor maçına göre sadece cezalı İsmail yerine Crespo'ya şans verdi. Tecrübeli hoca, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle de galibiyete uzanamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planı tutmadı
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13 Kasım 2023 08:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor deplasmanında kadroda son oynanan Trabzonspor mücadelesine göre tek değişiklik yaptı.

Sadece Bordo-Mavililer karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek forma giyemedi. Yıldız orta saha oyuncusunun yerine ise Miguel Crespo formayı giydi. Ayrıca Kanarya'da en merak edilen konulardan biri de savunmada kimin oynayacağıydı. Savunmadaki oyuncuların sakatlığı sebebiyle hafta içi oynanan Ludogorets karşılaşmasında, alt yapı oyuncusu Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkmıştı.

Yusuf'un yanında savunmanın göbeğinde Jayden Oosterwolde yer aldı. Adana Demirspor sınavında ise stoperde geçen hafta Trabzonspor derbisinde olduğu gibi Oosterwolde ile Samet Akaydın yer aldı.



FRED İÇİN RİSK ALMADI

Orta sahanın kilit ismi Fred'le ilgili olarak da İsmail Kartal, son bilgileri aktardı. Başarılı teknik adam, "Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, 'Oynayamayacak' durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım" diye konuştu.

TADIC OFSAYTA TAKILDI

Sarı-Lacivertli ekibin hücumdaki önemli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor karşısında elinden geleni yaptı. Son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında 2 gol atan Sırp futbolcu, bu kez istediği fırsatları pek yakalayamadı. 34 yaşındaki oyuncu, Mavi Şimşekler karşısında her şeye rağmen mücadele ederken, elinden geleni yaptı. Tecrübeli futbolcu, son dakikalarda Batshuayi'nin pasında fileleri havalandırdı. Fakat Tadic'in kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.  

 
 

 

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