Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kare ası!

İsmail Kartal; Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den vazgeçemiyor. Kartal, bu sezon Tadic ile Szymanski'yi 16, İrfan'ı 15, Dzeko'yu da 12 maçta görevlendirdi. Bu dört isim görev aldığı süre içinde 29 kez ağları havalandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kare ası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2023 12:01
Son güncelleme 14 Ekim 2023 12:26
Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 16 maçı da kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu performansta en büyük etken şüphesiz İsmail Kartal'dı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm oyuncularından maksimum fayda alırken, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den ise vazgeçemedi.

VAZGEÇİLMEZ OLDUKLARINI GÖSTERDİLER

Bu dört isim de sergiledikleri performansla neden vazgeçilmez olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Keza İsmail Kartal, Tadic ile Szymanski'ye bu sezonki 16 maçta da sahaya sürdü. Tadic, bu maçlarda 1220 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olurken, Szymanski de 985 dakika sahada kaldı. İrfan Can Kahveci, 15 maçta 864 dakika, Edin Dzeko ise 12 maçta 891 dakika süre aldı.



İSMAİL KARTAL'IN HER MAÇTA EN BÜYÜK KOZU

Dört oyuncu, görev yaptıkları bu karşılaşmalarda 29 kez ağları havalandırdı. 4'lünün asist sayısı da 19… Fenerbahçe'nin bu sezon iki kulvarda da attığı gol 46... Bu gollerin yaklaşık yüzde 60'ı bu dört isimden gelmiş durumda… Kartal'ın her maçta en büyük kozu bu dört isim olacak.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery