Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istediği hamleler yapıldı!

Fenerbahçe'de görev yaptığı iki dönemde de istediği oyuncu grubuna sahip olamayan İsmail Kartal için bu kez durum farklı. Tecrübeli hoca transferlerin erkenden bitirilmesiyle rahat bir çalışma ortamı yakaladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istediği hamleler yapıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 08:31
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarının en yoğun takımı oldu. Şu ana kadar kadrosuna Dzeko, Tadic, Szymanski, Becao, Mert Müldür, Kent, Umut Nayir, Djiku'yu katan Miha Zajc'ın da sözleşmesini uzatan sarı-lacivertliler bunu yaparken zamanlama için de çok fazla çalıştı.

BU KEZ DURUM FARKLI

Süper Lig başlamadan neredeyse planlanan bölgelerin büyük bölümüne takviyeler yapıldı. Bu sayede teknik direktör Kartal iyi bir hazırlık süreci geçirdi. 2014/15 sezon başında Ersun Yanal'ın ani istifası sonrası göreve gelen Kartal o dönem kendi takımıyla yola çıkmamıştı. Devre arasında transfer istese de gerçekleşmemişti.

Ardından Kartal, 2021-22 sezonunda şampiyonluk iddiasının büyük ölçüde kaybedilemesinin ardından Pereira'nın yerine göreve geldi. Yine transfer yapılamamış ve istediği takımı oluşturulamamıştı. Şimdi ise durum çok farklı. Oyun sistemine uyacak olan isimler erkenden kadroya katıldı.



KARTAL ÇOK MUTLU

Önceki sezonlarda transferlerin geç gelmesi sebebiyle saha içinde sistemin oturması daha uzun süre alıyordu. Bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal kaliteli transferlerin zamanında yapılması nedeniyle çok mutlu.

Öte yandan sarı-lacivertliler kalan süre içinde altı numara, kanat ve bir de yabancı kaleci transferi yapmayı planlıyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery