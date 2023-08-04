Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarının en yoğun takımı oldu. Şu ana kadar kadrosuna Dzeko, Tadic, Szymanski, Becao, Mert Müldür, Kent, Umut Nayir, Djiku'yu katan Miha Zajc'ın da sözleşmesini uzatan sarı-lacivertliler bunu yaparken zamanlama için de çok fazla çalıştı.
BU KEZ DURUM FARKLI
Süper Lig başlamadan neredeyse planlanan bölgelerin büyük bölümüne takviyeler yapıldı. Bu sayede teknik direktör Kartal iyi bir hazırlık süreci geçirdi. 2014/15 sezon başında Ersun Yanal'ın ani istifası sonrası göreve gelen Kartal o dönem kendi takımıyla yola çıkmamıştı. Devre arasında transfer istese de gerçekleşmemişti.
Ardından Kartal, 2021-22 sezonunda şampiyonluk iddiasının büyük ölçüde kaybedilemesinin ardından Pereira'nın yerine göreve geldi. Yine transfer yapılamamış ve istediği takımı oluşturulamamıştı. Şimdi ise durum çok farklı. Oyun sistemine uyacak olan isimler erkenden kadroya katıldı.
KARTAL ÇOK MUTLU
Önceki sezonlarda transferlerin geç gelmesi sebebiyle saha içinde sistemin oturması daha uzun süre alıyordu. Bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal kaliteli transferlerin zamanında yapılması nedeniyle çok mutlu.
Öte yandan sarı-lacivertliler kalan süre içinde altı numara, kanat ve bir de yabancı kaleci transferi yapmayı planlıyor.
BU KEZ DURUM FARKLI
Süper Lig başlamadan neredeyse planlanan bölgelerin büyük bölümüne takviyeler yapıldı. Bu sayede teknik direktör Kartal iyi bir hazırlık süreci geçirdi. 2014/15 sezon başında Ersun Yanal'ın ani istifası sonrası göreve gelen Kartal o dönem kendi takımıyla yola çıkmamıştı. Devre arasında transfer istese de gerçekleşmemişti.
Ardından Kartal, 2021-22 sezonunda şampiyonluk iddiasının büyük ölçüde kaybedilemesinin ardından Pereira'nın yerine göreve geldi. Yine transfer yapılamamış ve istediği takımı oluşturulamamıştı. Şimdi ise durum çok farklı. Oyun sistemine uyacak olan isimler erkenden kadroya katıldı.
KARTAL ÇOK MUTLU
Önceki sezonlarda transferlerin geç gelmesi sebebiyle saha içinde sistemin oturması daha uzun süre alıyordu. Bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal kaliteli transferlerin zamanında yapılması nedeniyle çok mutlu.
Öte yandan sarı-lacivertliler kalan süre içinde altı numara, kanat ve bir de yabancı kaleci transferi yapmayı planlıyor.