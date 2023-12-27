Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın inancı tam!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Kupa'daki Galatasaray mücadelesinde takımına güveniyor

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın inancı tam!
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27 Aralık 2023 10:17
Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal'ın, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için takıma inancı tam...

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın, futbolcuları ile yaptığı konuşmada gelecek adına önemli mesajlar verdiği bildirildi.

"TARAFTARIMIZA BİR KUPA ARMAĞAN EDELİM"

Kartal'ın, "Hayallerimiz büyük, yolumuz uzun. 2023'te beklentilerin büyük bir kısmını karşıladık. Bu yılı güzel bir şekilde kapatalım ve Galatasaray'ı yenerek, taraftarlarımıza bir kupa armağan edelim. Sizlere güvenim tam" dediği öğrenildi.  

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