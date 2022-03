Fenerbahçe'de tenik direktör İsmail Kartal sakatlıklar ve cezalıların ardından ideal kadrosuna sonunda kavuşuyor. Kalede Altay Bayındır, stoperde Serdar Aziz ile Min Jae Kim, sağ bek de Osayi'ye forma verecek olan Kartal sol bekte Novak'a orta saha merkezde Crespo ve Zajc, onların önünde 10 numarada da İrfan Can Kahveci'yi oynatacak. Kanatlarda Ferdi ve Rossi'nin yeri garanti. Forvet de Serdar Dursun'a emanet.



HEDEF 77 PUANLA BİTİRMEK



Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan İsmail Kartal kalan 8 haftada ideal kadrosuyla 24 puan toplayarak sezonu 77 puanla bitirmek istiyor.



"HEPİNİZE ŞANS VERECEĞİM"



Lig ikinciliği için sonuna kadar savaşacaklarını oyuncularına söyleyen Kartal; Szalai, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pelkas ve Valencia'ya da "Her an oynayacakmış gibi hazır olun. Kalan haftalarda hepinize şans vereceğim" dedi.





İLGİLİ VİDEO