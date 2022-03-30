Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi: 77

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 77 puanı hesaplıyor. Sakat ve cezalıların da takıma katılmasıyla kalan maçlara ideal 11'iyle çıkacak olan Fenerbahçe lig ikinciliği için hesap yapıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi: 77
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 10:42
Fenerbahçe'de tenik direktör İsmail Kartal sakatlıklar ve cezalıların ardından ideal kadrosuna sonunda kavuşuyor. Kalede Altay Bayındır, stoperde Serdar Aziz ile Min Jae Kim, sağ bek de Osayi'ye forma verecek olan Kartal sol bekte Novak'a orta saha merkezde Crespo ve Zajc, onların önünde 10 numarada da İrfan Can Kahveci'yi oynatacak. Kanatlarda Ferdi ve Rossi'nin yeri garanti. Forvet de Serdar Dursun'a emanet.

HEDEF 77 PUANLA BİTİRMEK

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan İsmail Kartal kalan 8 haftada ideal kadrosuyla 24 puan toplayarak sezonu 77 puanla bitirmek istiyor.

"HEPİNİZE ŞANS VERECEĞİM"

Lig ikinciliği için sonuna kadar savaşacaklarını oyuncularına söyleyen Kartal; Szalai, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Pelkas ve Valencia'ya da "Her an oynayacakmış gibi hazır olun. Kalan haftalarda hepinize şans vereceğim" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.