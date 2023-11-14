Süper Lig'de altı deplasmana çıkan Fenerbahçe altı galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu maçlarda gol yemedi. Gol atamadığı tek maç, en zorlu Anadolu deplasmanlarından biri olan Adana Demirspor'a karşıydı.
OYUNCU İLİŞKİLERİ İYİ
Takımdaki eksiklere rağmen "Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir" diyerek futbolcularına sahip çıkan kartal öğrencilerinin saygısını kazandı. Son Adana Demirspor maçındaki Dzeko'nun tavrı ve Batshuayi'nin genel mutsuzluğu tam not almasını önledi.
HÜCUMDA VE DEFANSTA İYİ
Sarı lacivertliler, 31 ile ligin en golcü takımı. 12 haftada yenilen gol sayısı ise sekiz (Galatasaray ile eşit). Artı 23'lük averajıyla da rakiplerinden çok önde. Buna karşın son üç resmi maçın ikisinde gol atamadılar. Toplamda beş gol yediler.
AVRUPA'DA SINIFI GEÇTİ
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da üst üste 9 maç kazandı ve tarihinin en uzun serisini yaşadı. Buna karşın Ludogorets mağlubiyeti gruptaki dengeleri değiştirdi. Buna karşın Kartal'ın takımı Kupa 3'ün de favorileri arasında.
OYUNA MÜDAHALESİ ORTA
İsmail Kartal kulübeden katkı almayı biliyor. Ancak takımın ilk ciddi sınavları olarak görülen Trabzonspor, Ludogorets ve Adana DS maçlarında oyuna müdahalede gecikti; kazanamadı. Yaptığı hamleler tutmadı. Rotasyonla risk alıyor.
OYUNCU İLİŞKİLERİ İYİ
Takımdaki eksiklere rağmen "Çubukluyu giyen her oyuncu değerlidir" diyerek futbolcularına sahip çıkan kartal öğrencilerinin saygısını kazandı. Son Adana Demirspor maçındaki Dzeko'nun tavrı ve Batshuayi'nin genel mutsuzluğu tam not almasını önledi.
HÜCUMDA VE DEFANSTA İYİ
Sarı lacivertliler, 31 ile ligin en golcü takımı. 12 haftada yenilen gol sayısı ise sekiz (Galatasaray ile eşit). Artı 23'lük averajıyla da rakiplerinden çok önde. Buna karşın son üç resmi maçın ikisinde gol atamadılar. Toplamda beş gol yediler.
AVRUPA'DA SINIFI GEÇTİ
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da üst üste 9 maç kazandı ve tarihinin en uzun serisini yaşadı. Buna karşın Ludogorets mağlubiyeti gruptaki dengeleri değiştirdi. Buna karşın Kartal'ın takımı Kupa 3'ün de favorileri arasında.
OYUNA MÜDAHALESİ ORTA
İsmail Kartal kulübeden katkı almayı biliyor. Ancak takımın ilk ciddi sınavları olarak görülen Trabzonspor, Ludogorets ve Adana DS maçlarında oyuna müdahalede gecikti; kazanamadı. Yaptığı hamleler tutmadı. Rotasyonla risk alıyor.