Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 9. harikası

İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 9. harikası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2022 13:36
Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı.

Tek beraberliğini 10 kişi (dk.18 İrfan) kaldığı Trabzonspor karşısında yaşadı. Kanarya, evindeki 5 maçı kaybetmeyip üst üste 3'üncü kez kazandı. Son yenilgisini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı (0-1) almıştı. Sarı-kırmızılı rakiplere karşı oynadığı son 3 maçını da gol yemeden kazandı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ