Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı!

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar oynadığı tüm maçlardan galip ayrılan Fenerbahçe'de başarının ardından birçok neden yatıyor. Bu nedenler biri de teknik direktör İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı!
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10 Ekim 2023 13:02
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar çıktığı 16 karşılaşmayı da kazanarak unutulmaz bir seriye imza atan Fenerbahçe'de başarının birçok sırrı var. İsmail Kartal'ın '6 saniye' kuralı da başarının önemli etkenlerinden biri. İşte ayrıntılar...

İSMAİL KARTAL'IN OYUN ANLAYIŞI

Oyun anlayışını, "Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek" diye tanımlayan sarı-lacivertlilerin teknik patronunun istediği, top kapma süresi, bugüne kadar başarıyla uygulandı. Fenerbahçe, bugüne kadar kaybetmeyle kazanma arasındaki süreyi en fazla 5.8 saniye uzattı. Böylece, İsmail Kartal'ın takım içinde istediği "6 saniye kuralı" pozitif sapmayla gerçekleşmiş oldu.



HER ZAMAN GÜÇLÜ GÖRÜNTÜ

Kendisi için savunmanın her zaman çok önemli olduğunu dile getiren Teknik Direktör İsmail Kartal, ofansta kaybedilen topun hemen kendilerine geçmesini ise şu yönden önemli buluyor: Bu sayede rakibi boğuyor ve öne çıkmasına izin vermiyor. Böylece Fenerbahçe arka arkaya ataklar yapıyor. Bu şekilde sarı-lacivertliler hem defansta hem de ofansla güçlü bir görüntü sergilemiş oluyor.  

 
 

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