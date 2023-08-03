Fenerbahçe'de İsmail Kartal dokunuşu! İşte en büyük hamlesi...

Geçen sezon Jorge Jesus'la büyük hayaller kuran Kanarya sezon sonunda hüsrana uğramıştı. Portekizli hocayla yeni sözleşme yapılmazken takımın başına kimin geçeceği merak konusuydu.
Başkan Ali Koç, Jesus'u getirmeden önce yollarını ayırdığı İsmail Kartal'ı yeniden teknik adamlık koltuğuna oturttu. Bu kez tecrübeli çalıştırıcıya tam yetki veren Sarı-Lacivertliler'in 1 numarası şu an için hocasından çok memnun.
YERLİLER ÇIKIŞA GEÇTİ!
Kartal da ilk icraatlarını somut bir şekilde yapmaya başladı. Zimbru engelini 2 maçta toplam 9 gol atarak aşan Fenerbahçe sezona iyi bir giriş yaptı. Bununla birlikte yabancı teknik adamların döneminde özellikle Avrupa maçlarında vasatı aşamayan Türk oyuncular, İsmail Kartal'la birlikte coştu.
Geçen sezon neredeyse forma yüzü görmeyen, tribünlerde eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Mert Hakan Yandaş, iki Zimbru maçında adeta yıldızlaştı.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Bu ikiliye bir de İsmail Yüksek eklenince, Sarı-Lacivertli ekip, Moldova'da farklı kazanıp, turu farklı geçti. Özellikle İsmail Kartal, ligdeki yabancı kuralı nedeniyle yerli futbolcuların yükselen performanslarından dolayı bir hayli memnun kaldı.
Kaleci Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz'in de giderek yükselen form grafikleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.
TEK TEK İZLEDİLER
Bu arada bütün oyuncuları karşılaşmalarda izlediklerini belirten Kartal, "Her iki maçta da goller bulduk ama en önemlisi herkesi görmüş olduk. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bir değerlendirme yapıyoruz. Biz de elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.,
Başkan Ali Koç, Jesus'u getirmeden önce yollarını ayırdığı İsmail Kartal'ı yeniden teknik adamlık koltuğuna oturttu. Bu kez tecrübeli çalıştırıcıya tam yetki veren Sarı-Lacivertliler'in 1 numarası şu an için hocasından çok memnun.
YERLİLER ÇIKIŞA GEÇTİ!
Kartal da ilk icraatlarını somut bir şekilde yapmaya başladı. Zimbru engelini 2 maçta toplam 9 gol atarak aşan Fenerbahçe sezona iyi bir giriş yaptı. Bununla birlikte yabancı teknik adamların döneminde özellikle Avrupa maçlarında vasatı aşamayan Türk oyuncular, İsmail Kartal'la birlikte coştu.
Geçen sezon neredeyse forma yüzü görmeyen, tribünlerde eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Mert Hakan Yandaş, iki Zimbru maçında adeta yıldızlaştı.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Bu ikiliye bir de İsmail Yüksek eklenince, Sarı-Lacivertli ekip, Moldova'da farklı kazanıp, turu farklı geçti. Özellikle İsmail Kartal, ligdeki yabancı kuralı nedeniyle yerli futbolcuların yükselen performanslarından dolayı bir hayli memnun kaldı.
Kaleci Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz'in de giderek yükselen form grafikleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.
TEK TEK İZLEDİLER
Bu arada bütün oyuncuları karşılaşmalarda izlediklerini belirten Kartal, "Her iki maçta da goller bulduk ama en önemlisi herkesi görmüş olduk. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bir değerlendirme yapıyoruz. Biz de elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.,