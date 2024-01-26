Fenerbahçe'de İsmail Kartal ders çıkardı!

Uzatmalarda bulduğu golle Başakşehir'i yenen ve Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Fenerbahçe'de önemli bir virajı kayıpsız dönmenin sevinci yaşanıyor. Rakip ceza sahasında tam 71 kez topla bulaşarak son yılların en yüksek sayısına ulaşan sarı-lacivertliler buna rağmen son ana kadar skor tabelasını değiştiremezken, galibiyet golü de penaltıdan geldi.
İSMAİL KARTAL HATA YAPMADI
Ligdeki Samsunspor maçında yaptığı değişikliklerle mücadelenin 1-1 bitmesinin ardından eleştirilen Teknik Direktör İsmail Kartal ise gerekli dersleri çıkarırken önceki günkü karşılaşmada aynı hataları tekrarlamadı. Samsun karşısında Dzeko-Batshuayi değişikliğiyle tek forvette devam eden Kartal, Başakşehir maçında ise çift forvete dönerek son dakikaya kadar golü aradı, hamlelerinin de karşılığını üç puanla aldı.
Önemli bir maçı üç puanla kapatan Fenerbahçe'de futbolcular da eski moralli günlerine geri döndü. Samsunspor karşılaşmasının ardından Başakşehir mücadelesinde de kayıp yaşansaydı, takım içinde kırılmalar yaşanabilirdi. Önce Teknik Direktör İsmail Kartal, ardından da bütün oyuncular galibiyete inandı ve 22. hafta zaferle noktalandı.
İSMAİL KARTAL HATA YAPMADI
Ligdeki Samsunspor maçında yaptığı değişikliklerle mücadelenin 1-1 bitmesinin ardından eleştirilen Teknik Direktör İsmail Kartal ise gerekli dersleri çıkarırken önceki günkü karşılaşmada aynı hataları tekrarlamadı. Samsun karşısında Dzeko-Batshuayi değişikliğiyle tek forvette devam eden Kartal, Başakşehir maçında ise çift forvete dönerek son dakikaya kadar golü aradı, hamlelerinin de karşılığını üç puanla aldı.
Önemli bir maçı üç puanla kapatan Fenerbahçe'de futbolcular da eski moralli günlerine geri döndü. Samsunspor karşılaşmasının ardından Başakşehir mücadelesinde de kayıp yaşansaydı, takım içinde kırılmalar yaşanabilirdi. Önce Teknik Direktör İsmail Kartal, ardından da bütün oyuncular galibiyete inandı ve 22. hafta zaferle noktalandı.