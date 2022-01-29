Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tabletli takip

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar geçici olarak futbol takımının başına getirilen İsmail Kartal, disiplini ile dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tabletli takip
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29 Ocak 2022 13:00
Sezon sonuna kadar geçici olarak Fenerbahçe'nin başına getirilen İsmail Kartal, disiplini ile dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya'daki idmanlarda oyuncuları bir dakika yalnız bırakmazken söylediklerinin tam olarak yerine getirilmesini istiyor.

Elindeki tabletine bakarak sık sık oyuncuların durumlarını inceleyen Kartal, dün akşamki antrenmanda Miha Zajc ile saha içinde bir süre başbaşa görüştü. 

 

 

 

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