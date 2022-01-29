Sezon sonuna kadar geçici olarak Fenerbahçe'nin başına getirilen İsmail Kartal, disiplini ile dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya'daki idmanlarda oyuncuları bir dakika yalnız bırakmazken söylediklerinin tam olarak yerine getirilmesini istiyor.



Elindeki tabletine bakarak sık sık oyuncuların durumlarını inceleyen Kartal, dün akşamki antrenmanda Miha Zajc ile saha içinde bir süre başbaşa görüştü.















