Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i, İsmail Kartal'ın kafasında şekillenmeye başladı.
Kartal, verilen Milli aranın ardından geri dönen oyuncularının durumuna göre Volkan Demirel'in ekibine karşı ilk 11 kararını verecek. Tecrübeli hocanın, Milli maçlarda iyi bir performans gösteren oyuncusunu sürpriz bir şekilde sahaya çıkarma ihtimali bulunuyor.
MİLLİ MESAİ BİTTİ
Milli mesai bitti, hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe'de de ülkelerine giden futbolcular bir bir Samandıra'ya geri döndü. Sarı-Lacivertliler'de sadece Djiku, Gana'dan sakat bir şekilde gelmişti. Ancak onun da ciddi bir sıkıntısı olmadığı belirlendi ve çalışmalara başladı. İsmail Kartal'ı öğrencilerin sağlıklı dönmesi kadar, Milli takımlarında sergilediği performans da sevindirdi. İsmail Yüksek, Samet Akaydin ve Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı forma altında parladı. Szymanski, Polonya'da gol sevinci yaşadı. Dusan Tadic, önceki akşam Karadağ karşısında 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
KARTAL'IN ELİ GÜÇLENDİ
Milli görevlerin tamamlanmasıyla birlikte artık Samandıra'da herkesin odak noktası, Hatayspor maçı. İsmail Kartal, antrenmanlarda öğrencilerinin son durumunu yakından takip ettikten sonra Hatayspor maçının 11'ini belirleyecek. Ancak son haftalarda kullanılan kadroda önemli bir değişim olması beklenmiyor. Sağ bekte Ferdi, solda ise Oosterwolde formaya yakın. Becao'nun yanında, Djiku'nun riske edilmemesi ve Samet'in Milli formunun ödülü olarak 11'e dönmesi sürpriz olmaz. İsmail-Fred-Szymanski orta sahası ile İrfan-Tadic-Dzeko hücum hattının sahada olması bekleniyor. Özellikle Cengiz Ünder'in sakatlıktan dönmesi, oyuna hamle anlamında Kartal'ın elini daha da güçlendirdi.
BAYARSLAN'LA İKİNCİ MAÇ
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak lig mücadelesine Volkan Bayarslan'ı atadı. Yardımcı hakemler ise Aleks Taşcıoğlu ile Kemal Yılmaz oldu. Volkan Bayarslan, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde Samsunspor deplasmanında 2-0 galip geldiği maçta da düdük çalmıştı. Bayarslan, her iki takıma da birer sarı kart çıkarmıştı. Tecrübeli hakem, toplamda ise SarıLacivertliler'in 8 maçını yönetti, Kanarya 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hatayspor ise Bayarslan yönetiminde 9 karşılaşmada 5 defa kazandı, 1 beraberlik alıp, 3 kez yenildi.
Kartal, verilen Milli aranın ardından geri dönen oyuncularının durumuna göre Volkan Demirel'in ekibine karşı ilk 11 kararını verecek. Tecrübeli hocanın, Milli maçlarda iyi bir performans gösteren oyuncusunu sürpriz bir şekilde sahaya çıkarma ihtimali bulunuyor.
MİLLİ MESAİ BİTTİ
Milli mesai bitti, hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe'de de ülkelerine giden futbolcular bir bir Samandıra'ya geri döndü. Sarı-Lacivertliler'de sadece Djiku, Gana'dan sakat bir şekilde gelmişti. Ancak onun da ciddi bir sıkıntısı olmadığı belirlendi ve çalışmalara başladı. İsmail Kartal'ı öğrencilerin sağlıklı dönmesi kadar, Milli takımlarında sergilediği performans da sevindirdi. İsmail Yüksek, Samet Akaydin ve Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı forma altında parladı. Szymanski, Polonya'da gol sevinci yaşadı. Dusan Tadic, önceki akşam Karadağ karşısında 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
KARTAL'IN ELİ GÜÇLENDİ
Milli görevlerin tamamlanmasıyla birlikte artık Samandıra'da herkesin odak noktası, Hatayspor maçı. İsmail Kartal, antrenmanlarda öğrencilerinin son durumunu yakından takip ettikten sonra Hatayspor maçının 11'ini belirleyecek. Ancak son haftalarda kullanılan kadroda önemli bir değişim olması beklenmiyor. Sağ bekte Ferdi, solda ise Oosterwolde formaya yakın. Becao'nun yanında, Djiku'nun riske edilmemesi ve Samet'in Milli formunun ödülü olarak 11'e dönmesi sürpriz olmaz. İsmail-Fred-Szymanski orta sahası ile İrfan-Tadic-Dzeko hücum hattının sahada olması bekleniyor. Özellikle Cengiz Ünder'in sakatlıktan dönmesi, oyuna hamle anlamında Kartal'ın elini daha da güçlendirdi.
BAYARSLAN'LA İKİNCİ MAÇ
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak lig mücadelesine Volkan Bayarslan'ı atadı. Yardımcı hakemler ise Aleks Taşcıoğlu ile Kemal Yılmaz oldu. Volkan Bayarslan, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde Samsunspor deplasmanında 2-0 galip geldiği maçta da düdük çalmıştı. Bayarslan, her iki takıma da birer sarı kart çıkarmıştı. Tecrübeli hakem, toplamda ise SarıLacivertliler'in 8 maçını yönetti, Kanarya 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hatayspor ise Bayarslan yönetiminde 9 karşılaşmada 5 defa kazandı, 1 beraberlik alıp, 3 kez yenildi.