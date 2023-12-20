Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan son uyarı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan son uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2023 09:49
Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını uyardı.

Samandıra'da maç öncesi son idman sonrasında takımını etrafına toplayarak kısa bir konuşma yapan teknik direktör İsmail Kartal, sarı-kırmızılı ekibe karşı işlerinin kolay olmadığını söyledi.

"DERBİYİ KAFANIZDAN SİLİN"

Kayserispor'un son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldığını vurgulayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz çok formda. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Galatasaray derbisini kafanızdan silin. Kayseri'de puan kaybetmenin sonuçları ağır olur. Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery