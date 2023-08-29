Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Müldür kararı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sonrasında gözler sağ bekte oynayacak isme çevrildi.
Üç yerli kuralı sebebiyle Türk bir isme yönelecek teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür'e şans verecek.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü maçında Fenerbahçe adına 3 Türk olarak Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder sahada olacak.
Üç yerli kuralı sebebiyle Türk bir isme yönelecek teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür'e şans verecek.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankaragücü maçında Fenerbahçe adına 3 Türk olarak Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder sahada olacak.