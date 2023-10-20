Trendyol Süper Lig'de milli araya namağlup lider giren Fenerbahçe'de şu anda tek gündem pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynanacak mücadele.
Her yaptığı konuşmada 'Galibiyet serimiz 10'da 15'e 20'ye çıkmış bu önemli değil. Biz maç maç yolumuza devam ediyoruz' diyen Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da konsantrasyon ve rehavet uyarısı yaptı.
"NAMAĞLUP, F.BAHÇE'Yİ YAKINDAN TANIYOR"
Milli arada Hatayspor'un bu sezon yaptığı bütün maçları tekrar tekrar izleyen tecrübeli çalıştırıcı adeta rakibi ezberledi. Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantılarda ise "Hatayspor Süper Lig'in üç namağlup takımından biri. Volkan hoca takıma iyi futbol oynatmasının yanında Fenerbahçe'yi de yakından tanıyan biri. Milli ara dönüşleri her takım için her oyuncu için zordur. Bu yüzden sizden Hatayspor maçına odaklanmanızı ve sahaya yüksek konsantrasyonla çıkmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.
"BEN SİZE GÜVENİYORUM"
Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da oynadıkları bütün maçları kazandıklarını ve 16'da 16 yaptıklarını öğrencilerine hatırlatan Kartal, galibiyet serisinin üzerlerinde baskı oluşturmaması gerektiğini de vurguladı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunu bu konuda ise şu ifadeleri kullandı: "Kazanarak devam etmek bizim için çok önemli. Ben size güveniyorum. Galibiyet serisini düşünmeyin, sadece maça odaklanın. Hatayspor'u yenelim ve tribünleri doldurup bize destek veren taraftarımıza güzel bir galibiyet daha armağan edelim."
Her yaptığı konuşmada 'Galibiyet serimiz 10'da 15'e 20'ye çıkmış bu önemli değil. Biz maç maç yolumuza devam ediyoruz' diyen Teknik Direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda da konsantrasyon ve rehavet uyarısı yaptı.
"NAMAĞLUP, F.BAHÇE'Yİ YAKINDAN TANIYOR"
Milli arada Hatayspor'un bu sezon yaptığı bütün maçları tekrar tekrar izleyen tecrübeli çalıştırıcı adeta rakibi ezberledi. Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantılarda ise "Hatayspor Süper Lig'in üç namağlup takımından biri. Volkan hoca takıma iyi futbol oynatmasının yanında Fenerbahçe'yi de yakından tanıyan biri. Milli ara dönüşleri her takım için her oyuncu için zordur. Bu yüzden sizden Hatayspor maçına odaklanmanızı ve sahaya yüksek konsantrasyonla çıkmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.
"BEN SİZE GÜVENİYORUM"
Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da oynadıkları bütün maçları kazandıklarını ve 16'da 16 yaptıklarını öğrencilerine hatırlatan Kartal, galibiyet serisinin üzerlerinde baskı oluşturmaması gerektiğini de vurguladı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunu bu konuda ise şu ifadeleri kullandı: "Kazanarak devam etmek bizim için çok önemli. Ben size güveniyorum. Galibiyet serisini düşünmeyin, sadece maça odaklanın. Hatayspor'u yenelim ve tribünleri doldurup bize destek veren taraftarımıza güzel bir galibiyet daha armağan edelim."