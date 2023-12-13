Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kadro kararı

, Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlama iddiası için 14 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava'yı mağlup etmek zorunda. Bu karşılaşma, Kanarya için bu sezonolacak.İsmail Kartal, şu ana kadar iki kulvarda yarışılan sezonda Süper Lig mücadelelerinde ideal 11'ini sahaya sürerken, Konferans Ligi'nde yedek ağırlıklı bir kadro tercih etti. Ancak bu durum, Spartak Trnava karşılaşmasında değişecek. Tecrübeli teknik adam, bu kez daha az rotasyon yaparak Slovak rakibinin karşısına çıkmayı planlıyordu.Süper Lig'de hafta sonundaki mücadelelerin ertelenmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler'de rotasyon ihtimali hemen hemen kalmadı. Güzel bir oyuncu ve taraftarı mutlu edecek şekilde bir galibiyetle grup aşamasını bitirmek isteyen İsmail Kartal'ın eli, Konyaspor maçının ileri bir tarihte oynanacak olmasıyla daha da güçlendi. 62 yaşındaki teknik adamın, Trnava mücadelesinde neredeyse hiç rotasyon yapmadan takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Muhtemelen Edin Dzeko, Konferans Ligi'de grup aşamasında ilk kez 11'de görev yapacak. Beşiktaş maçında 11'de oynayan Samet, UEFA listesinde yer almadığı için Trnava karşısında forma giyemeyecek. Yerine Serdar Aziz ya da Oosterwolde'nin oynayacağı öğrenildi.İsmail Kartal, Nordsjaelland maçındaki kötü stoper performansı sonrası İsmail Yüksek'in Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında kızağa çekmiş ve formayı Miguel Crespo'ya vermişti. Orta sahada Fred'i yanında bu ikiliden hangisi görev yaparsa yapsın aslında yine rotasyon sayılmayacak. Dzeko'nun arkasında ise yine müthiş 3'lü; Tadic-Szymanski-İrfan'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.