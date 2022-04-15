Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan büyük başarı!

Süper Lig'de beşinci sıradan ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kurduğu istikrarlı ilk 11 herkesin takdirini topluyor. 13 Ocak'ta takımın başına geçen Kartal, transfer yapamadığı için tecrübeli yıldızlara güvendi fakat beklediği karşılığı alamadı. Luiz Gustavo'nun 1-1'lik Sivasspor maçında ihtiyaç olmasına rağmen sol beke geçmemesi, Konferans Ligi'nde Slavia Prag eşleşmesinde de Sosa ile Valencia'nın hayal kırıklığı yaratması İsmail Kartal'ı yeni arayışlara itti.1-0'dan 2-1 kazanılan Konyaspor maçıyla beraber Mesut Özil ile Ozan Tufan da kadro dışı kaldı. İkinci yarıda Özil'in çıkmasıyla maçı çeviren ve iyi bir futbol oynayan Fenerbahçe, özellikle ikinci sıra için dev bir adım attı. Tecrübeli teknik direktör, mücadeleleriyle öne çıkan Crespo, Zajc, Kim, Szalai, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Ferdi, Osayi gibi isimlerin üzerine takımı kurdu. Altay, Mert Hakan ve İrfan Can'a da takım liderliği verildi. Böylece başarı için istenen ortam kuruldu.Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu başarısına transfer yapmadan ulaşılması herkesin esas alkışladığı konu oldu. Sadece Watford'dan Ozan Tufan'ı geri çağıran sarı-lacivertliler, Ozan'dan da beklediği ve istediği faydayı sağlayamadı. Ancak buna karşın tecrübeli çalıştırıcı mevcut kadroda en verimli planları yaptı. Zaman zaman oyuncu yerleri bile değişti ancak mücadele hiç düşmedi. Son 8 maçlık yenilmezlik süreci ve art arda gelen 4 galibiyet camiadaki havayı olumlu yönde etkiledi.Kadroda önemli değişiklik ve hamleler yapan İsmail Kartal aslında bu durumun ipuçlarını 24 Şubat'taki Slavia Prag maçı sonrası vermişti. İki maçı da 3-2 kaybeden ve Avrupa'dan elenen Fenerbahçe'de Çekya'daki maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Kartal, "Artık elimizde lig kaldı. Yeniden ligde üst sıralara çıkmak ve Avrupa kupalarına katılabilmek için hangi oyuncularla devam etmeliyiz ve mücadele etmeliyiz, ben ve teknik ekibim bunu burada çok net gördük. Bundan önceki maçlarda da görmüştük. Bundan sonra ligde en sağlıklı oyuncularımız kimler bunları bir araya getirerek bu oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Bunun planlamasını ekibimle çalışıp yapacağız" diye konuşmuştu.