Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 6'da 6!

Jesus'la yolların ayrılması sonrasında takımın başına kimin geçeceği merak konusuydu. Başkan Ali Koç, Jesus öncesinde camiayı ayağa kaldıran, kulübü yeniden havaya sokan İsmail Kartal'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Başarılı hoca da 6'da 6'yla kayıpsız devam ederek kendisine olan güveni boşa çıkarmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 6'da 6!
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22 Ağustos 2023 09:31
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, bu sezonki 6 resmi maçta birçok futbolcuya şans verdi, 11'i sık sık değiştirdi. Ancak tecrübeli teknik adam 2 öğrencisinden vazgeçemedi: Ferdi Kadıoğlu ve Dusan Tadic...

Bu ikili tüm karşılaşmalara 11'de başladı. Ferdi, dün sağ bekte görev yaptı ancak ilerleyen dakikalarda savunmanın soluna da geçti. Tadic ise yine çok etkili bir performans sergiledi. Sırp yıldızın Fred'e harika asisti, ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Tadic bu sezon ilk kez bir maçı skor katkısı yapmadan geçti.



Szymanski'den harika gol

İsmail Kartal, hafta içindeki Twente maçını da düşünerek takımın formda isimlerinden Sebastian Szymanski'yi dünkü karşılaşmada dinlendirdi. Polonyalı yıldız, 86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu. Hafta içinde Maribor karşısında harika bir gol atan Szymanski, dün de sahneye çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, 90+8'de İrfan Can Kahveci'nin harika pasında karşı karşıya kaldığı Okan Koçuk'u aşırtma bir vuruşla alt etti. Szymanski böylece bu sezon 6. maçında 3. golüne ulaştı.

Kartal fire vermedi

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'deki üçüncü döneme harika bir başlangıç yaptı. Kartal'lı Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Kanarya, lige de Gaziantep karşısında kazanarak başladı. İsmail Kartal, bu sezonki 6. resmi maçında dün de Samsunspor karşısında zafere ulaşmayı bildi. Deneyimli çalıştırıcı, transferler ve giden oyuncular nedeniyle kadrodaki büyük değişime rağmen kısa sürede oyun planını büyük ölçüde oturtmayı başararak sezona görkemli bir giriş yapmış oldu. Fenerbahçe kazandığı 6 resmi maçta 18 kez fileleri sarsarken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

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