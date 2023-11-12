Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.
Sarı-Lacivertliler'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Adana deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ligde 3 sarı kartı bulunan Bright Osayi-Samuel, Kanarya'da kart sınırında yer alıyor.
Nijeryalı futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.
Sarı-Lacivertliler'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Adana deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Ligde 3 sarı kartı bulunan Bright Osayi-Samuel, Kanarya'da kart sınırında yer alıyor.
Nijeryalı futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.