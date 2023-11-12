Fenerbahçe'de İsmail cezalı, Osayi sınırda!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi İsmail Yüksek cezalı, Bright Osayi-Samuel ise sarı kart sınırında yer alıyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail cezalı, Osayi sınırda!
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12 Kasım 2023 11:26
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.

Sarı-Lacivertliler'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Adana deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Ligde 3 sarı kartı bulunan Bright Osayi-Samuel, Kanarya'da kart sınırında yer alıyor.

Nijeryalı futbolcu, bu akşam kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek. 

 

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