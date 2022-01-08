Fenerbahçe'de isabetli şutlara özel önlem

Ligin ilk yarısında kalesine gelen isabetli şutların yüzde 38'i gol olan Fenerbahçe bu soruna çözüm üretmek için çalışmalar yapıyor.



İsabetli şutların gol olma istatistiğinde Antalya, Rize ile Gaziantep'ten de kötü durumda olan ve Beşiktaş'ın ardından 2. sırada sarı lacivertli ekip, en çok puan kaybını da bu nedenle yaşadı.



Vitor Pereira ayrıldıktan sonra dörtlü savunmaya dönen Fenerbahçe'de teknik heyet oyunculara saha yerleşimi, alan savunması ve pozisyon alma çalışmaları yaptırarak sorunu çözmeye gayret ediyor.



