Fenerbahçe'de İrfan Can seferberliği!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin savunma dosyasında VAR hakemi Mete Kalkavan'ın önceki 2 maçında benzer pozisyonlarda kırmızı göstermediğini vurgulandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can seferberliği!
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10 Mart 2022 10:34
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Trabzonspor maçının 18. dakikasında VAR uyarısıyla kırmızı gören ve PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe 'nin hukuk ekibi geniş bir savunmayla federasyona başvurdu.

UEFA'nın benzer pozisyonlarda sarı tavsiyesinde bulunduğu görüşünün savunmanın ana maddesi olacağı dosyada, kırmızı kararının hatalı olduğu öne sürüldü. Dosyada ayrıca maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın yönettiği Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Konyaspor- Beşiktaş maçlarındaki benzer pozisyonlarda kırmızı kart göstermediği de görüntülü olarak yer aldı. Başvuruda Mert Hakan Yandaş'ın da hakaret etmediği yönünde savunması yer alırken kararın bugün açıklanması bekleniyor. 

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