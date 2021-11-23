Fenerbahçe'de İrfan Can mutluluğu

Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana tartışmaların odak noktasında olan İrfan Can Kahveci son dönem performansı ile parmak ısırtıyor. Yıldız futbolcunun başarılı grafiği teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can mutluluğu
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23 Kasım 2021 11:11
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza attı, ancak geldiği günden beri sakatlıklarla boğuştu. İrfan, bir türlü beklenen katkıyı veremedi. 

Ancak Milli oyuncunun Konyaspor maçıyla birlikte dönüşü muhteşem oldu. Konya'da jeneriklik bir frikik golü atan İrfan, Antwerp deplasmanında asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Kayseri karşısında iyi oynasa da kaçırdığı penaltıyla hüsran yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde ise yine sahanın yıldızlarından biri oldu. İrfan, Mesut'un golünde verdiği muhteşem pasla alkış aldı. Başarılı futbolcu, artık takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 


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