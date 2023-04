Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci tükenmişlik sendromu yaşıyor

Fenerbahçe'de sık sık taraftarlarca eleştirilen İrfan Can Kahveci kelimenin tam anlamıyla tükenmişlik sendromu yaşıyor.



Teknik Direktör Jorge Jesus'un sürekli şans vermesine rağmen, sahada kötü performans gösteren tecrübeli isim, taraftarın protestolarından sonra tamamen dibe vurdu. Performans kaygısı yaşayan İrfan Can, bu süreci atlatabilmek için psikolojik destek almaya başladı. Uzman spor psikoloğunun tavsiyelerini dinleyen yıldız futbolcu öncelikle eviyle tesis arasında mekik dokumaya başladı.



Sosyal medyayı ve basında çıkan haberleri takip etmeyi bırakan İrfan Can, boş vakitlerini sadece ailesiyle geçiriyor. Jesus'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden tecrübeli yıldız "Sahada da olsam yedek kulübesinde de olsam Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi.



BU SEZON 7 GOL 3 ASİST



2021 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 34 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı. Süper Lig'de 22 maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, 4 gol-1 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ