Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

İrfan Can Fenerbahçe

Kadıköy'de Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği duyuruldu.



İrfan Can Kahveci'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.