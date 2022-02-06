Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanan futbolcunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı
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06 Şubat 2022 12:46
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Kadıköy'de Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe'ye bir kötü haber de yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği duyuruldu.

İrfan Can Kahveci'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

 

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