Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı yükselişte!

Fenerbahçe 'nin geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci sonunda taraftarın heyecanının karşılığını vermeye başladı.



Transfer olduğu günden bu yana art arda talihsizlikler yaşayan 26 yaşındaki futbolcu geçirdiği farklı sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kaldı.



Bazen de tam hazır olmamasına rağmen fedakarlık göstererek takımına katkı sağlamaya çalışan İrfan Can bu maçlarda da beklentileri karşılayamadı.



Başarılı orta saha son sakatlığının geçmesinin ardından ise bu kez sahalara tam hazır döndü.



Arkasında Crespo ve Zajc'ın yanı sıra yanında Mert Hakan Yandaş'ın gösterdiği mücadele ve enerjiden de faydalanan Kahveci sahada yeteneklerini sergilemek için daha rahat bir ortam da elde etti.



İsmail Kartal'ın en çok güvendiği oyuncular arasında yer alan Kahveci, ligin bir önceki haftasında Kayserispor karşılaşmasında attığı şık golün yanı sıra yaptığı asistle galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.



Geçtiğimiz hafta derbide de atılan iki golün atağının içerisinde yer alan tecrübeli oyuncu, ligin kalan haftalarında da bu performansını artırmayı hedefliyor.



Bu sezon ligde 19 maçta forma giyebilen İrfan Can Kahveci 3 gol, 5 asistle oynadı.





