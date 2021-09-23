Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi

Fenerbahçe'de uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin beklenenden erken sahalara dönebileceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi
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23 Eylül 2021 13:52
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci'den güzel haber geldi.

Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Helsinki deplasmanında sakatlanan ve sahalara Sivasspor maçıyla dönen orta saha oyuncusu 14 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Uyluk sakatlığı yaşayan 26 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönüşünün beklenenden erken olacağı öğrenildi.

Yoğun bir tedavi uygulanan İrfan'ın önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağı, sonraki hafta ise takımla idmana çıkacağı bildirildi. Milli arada eksiklerini gidermeye çalışacak olan İrfan'ın Trabzonspor deplasmanında forma giymeyi istediği kaydedildi. 

 

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