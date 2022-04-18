Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, cezası nedeniyle Göztepe maçında görev yapamamıştı. Onun yerine oynayan Pelkas sakatlanıp sezonu kapattı. Ayrıca Fenerbahçe, İrfan'ın yokluğunda hücumda zaman zaman sıkıntı çekti.



Başarılı oyuncu, cezasını tamamladı. İrfan Can, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede 11'deki yerine geri dönecek.



Özellikle Mert Hakan ve Samuel ile çok iyi bir uyum yakalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, son haftaların en formda isimleri arasında yer aldı.











