Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönüyor

Sakatlığı düzelen ve Slavia Prag maçı kadrosuna yer alan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa maçında yerini alması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönüyor
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27 Şubat 2022 11:39
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti.

İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.

 

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