Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kritik katkı

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can Kahveci, Başakşehir maçında skor katkısı sağlamasa da Touba'nın kendisine yaptığı faulle ikinci sarıdan atılmasını sağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kritik katkı
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20 Nisan 2023 12:47
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek 2-1 yenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin payı büyüktü...

Taraftarın protestolarına maruz kalmasına rağmen pes etmeden elinden geleni yapan İrfan Can Kahveci, geçen hafta Ankaragücü maçında kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşlemişti. Milli futbolcu, dün 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, skor katkısı sağlamadı ama 70. dakikadaki pozisyonda Touba'nın kendisine yaptığı faulle ikinci sarıdan atılmasını sağladı.

İrfan Can, girdiği 17 ikili mücadelenin 12'isini, 5 hava topunun ise tamamını kazanırken, harika frikik vuruşunda kaleci Muhammed son anda golü engelledi.

 
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