Başakşehir'i 1-0 geriden gelerek 2-1 yenen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin payı büyüktü...Taraftarın protestolarına maruz kalmasına rağmen pes etmeden elinden geleni yapan İrfan Can Kahveci, geçen hafta Ankaragücü maçında kazandırdığı penaltıyla geri dönüşün fitilini ateşlemişti. Milli futbolcu, dün 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.27 yaşındaki orta saha oyuncusu, skor katkısı sağlamadı ama 70. dakikadaki pozisyonda Touba'nın kendisine yaptığı faulle ikinci sarıdan atılmasını sağladı.İrfan Can, girdiği 17 ikili mücadelenin 12'isini, 5 hava topunun ise tamamını kazanırken, harika frikik vuruşunda kaleci Muhammed son anda golü engelledi.