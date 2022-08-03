FENERBAHÇE İRFAN CAN İÇİN TEKLİF YAPTI

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Son olarak İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat ile ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe, transferde yakın zamanda Trabzonspor ile de anılan İrfan Can Eğribayat için resmi teklifini yaptı. Yakın zamanda bu transferin sonuçlanması bekleniyor.Transfermarkt verilerine göre; 2 milyon euro değer biçilen 24 yaşında ve 1.93 boyundaki kalecinin Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.