Fenerbahçe'de İrfan Can hazır kıta

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Pelkas'ın sakatlığında formanın 1 numaralı adayı İrfan Can Kahveci.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can hazır kıta
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14 Ağustos 2021 11:58
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında sakat olarak gelen İrfan Can Kahveci, bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Başarılı oyuncunun, bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyordu.

Ancak Vitor Pereira, hazırlık maçlarında İrfan Can'a fazla şans vermedi. Ligin ilk haftalarına kulübede başlamaya hazırlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için işler değişti.

Pelkas ve Valencia'nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İrfan Can, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alabilir. Valencia'nın yetişmemesi halinde forma için 1 numaralı aday olarak İrfan gözüküyor.


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