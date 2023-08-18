Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, kalesinde devleşti

İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz sezon Altay'ın belinden ameliyat olması sonrası son haftalarda eldivenlerin sahibi olmuştu.



25 yaşındaki kaleci bu süreçte başarılı performans sergileyince bonservisi alındı. Ancak İsmail Kartal, yeni sezona Altay Bayındır ile başladı.



Geçen sezon sık sık taraftarın tepkisine maruz kalan Altay, yine form tutamadı. Gaziantep karşısında yediği hatalı gol sonrası Kartal, Milli file bekçisini kulübeye çekti.



Dün kaleyi koruyan Eğribayat, yine çok iyi bir performans sergiledi. Başarılı kaleci, 37. dakikada Jakupovic'in penaltısında gole izin vermedi. İrfan, ikinci yarıda ise Milec'in harika şutunda yine harika bir kurtarış yaptı.



