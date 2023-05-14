Fenerbahçe'de yeni kontrat imzalayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
YÖNETİCİLER YALANLADI
Altay Bayındır'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yöneticiler, yeni kontrat imzalayan kaleci hakkında çıkan haberleri yalanladı.
LIVAKOVİC GELSE DE KİRALANACAK
Fenerbahçe, Livakovic'i alması halinde de transferini duyurmaya hazırlandığı İrfan Can Eğribayat'ı başka takıma kiralayacak.
YÖNETİCİLER YALANLADI
Altay Bayındır'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yöneticiler, yeni kontrat imzalayan kaleci hakkında çıkan haberleri yalanladı.
LIVAKOVİC GELSE DE KİRALANACAK
Fenerbahçe, Livakovic'i alması halinde de transferini duyurmaya hazırlandığı İrfan Can Eğribayat'ı başka takıma kiralayacak.