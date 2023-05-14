Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için transfer kararı

Fenerbahçe, Livakovic'i alması halinde de transferini duyurmaya hazırlandığı İrfan Can Eğribayat'ı başka takıma kiralayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için transfer kararı
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14 Mayıs 2023 14:40
Irfan Egribayat
Irfan Egribayat
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de yeni kontrat imzalayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

YÖNETİCİLER YALANLADI

Altay Bayındır'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünülmediği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yöneticiler, yeni kontrat imzalayan kaleci hakkında çıkan haberleri yalanladı.

LIVAKOVİC GELSE DE KİRALANACAK
 
Fenerbahçe, Livakovic'i alması halinde de transferini duyurmaya hazırlandığı İrfan Can Eğribayat'ı başka takıma kiralayacak. 

 
 

 

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