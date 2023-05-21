Fenerbahçe'de İrfan Can'a tam not

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla görev aldığı 9 maçtaki performansıyla göz doldurdu. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'den kiraladığı 24 yaşındaki eldiven, kalesine isabet eden 27 şutun 19'unda rakiplere gol izni vermedi. Ligde kazanılan 14 puana katkı sağlarken kupada da iki turun kapısını açtı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can'a tam not
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21 Mayıs 2023 11:58
Altay Bayındır'ın bel fıtığı ameliyatı sonrası Fenerbahçe'de kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla yüzleri güldürüyor.

Sezon başında Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi, ayağına gelen fırsatı iyi kullandı ve kendisine formayı veren teknik direktör Jorge Jesus'u mahcup etmedi.

AĞLARINDA SADECE 10 GOL GÖRDÜ

Bu sezon ligde 6, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada eldivenleri giyen 24 yaşındaki oyuncu, mevkidaşı Altay'ın yokluğunu aratmadı. Kalesine isabet eden 27 şutun 19'una geçit vermedi ve yüzde 70 kurtarış başarısı sağladı. 10 gole engel olamayan İrfan Can, bunların 2 tanesini penaltıdan ağlarında gördü.

Fenerbahçe, başarılı file bekçisinin görev aldığı maçların 6'sını kazanıp 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Ligde 14 puanın alınmasına ön ayak olan İrfan Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının son 16 tur ile çeyrek finale çıkılmasına katkı sağladı. 

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