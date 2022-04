Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta Göztepe maçında forma giyememişti. Fenerbahçe, onun yokluğunda hücumda zorlandı. Yıldız futbolcu, bu akşam Rize mücadelesiyle birlikte 11'e dönecek ve yine takımının sahadaki patronu olacak.



Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci'nin sorumluluğu daha da arttı. Yıldız futbolcu da müthiş performansıyla bunun altından kalkmayı bildi. Son haftalarda formu zirve yapan İrfan'ın takımın ne kadar önemli bir parçası olduğu cezası nedeniyle oynayamadığı Göztepe maçında iyice ortaya çıktı. Fenerbahçe , 2-0 kazanmasına rağmen özellikle hücumda önceki haftalara göre sıkıntı yaşadı. Milli yıldız, bu akşamki Rizespor mücadelesiyle birlikte formasına kavuşuyor. İrfan Can yine forvet arkasında serbest rolde oynayıp, takımının sahadaki patronu olacak.



'Çok iyi motive olduk'



26 yaşındaki orta saha oyuncusu akan oyunda atakları yönlendirmesinin yanı sıra duran topların başına geçerek de rakip kalede tehlike yaratmaya çalışacak. İrfan, "Takımımı dışarıdan izlemek çok zordu. Yeniden sahaya çıkacağım için çok mutluyum. Son haftalarda yakaladığımız yüksek formu Rize'de de devam ettirerek hedefimize ulaşma yolunda önemli bir engeli daha aşacağımıza inanıyorum. Takım olarak çok iyi motive olduk" diye konuştu.