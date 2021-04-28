Fenerbahçe'de ilk yolcu Mame Thiam

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlanırken ilk yolcu da belli oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ilk yolcu Mame Thiam
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28 Nisan 2021 11:04
Mamadou Khady Thiam
Mamadou Khady Thiam
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte formasını kaybeden Mame Thiam'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Başarılı golcüye Çin ve Katar takımlarından teklifler geldiği biliniyor.

Senegalli golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.

BELÖZOĞLU'NA DESTEK BÜYÜK

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için dün Antalya'ya gitti. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar Teknik patron Emre Belözoğlu'na çiçek verip, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz." diye seslendi...



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