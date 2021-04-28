Fenerbahçe'de ilk yolcu Mame Thiam

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte formasını kaybeden Mame Thiam'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.



Başarılı golcüye Çin ve Katar takımlarından teklifler geldiği biliniyor.



Senegalli golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.



BELÖZOĞLU'NA DESTEK BÜYÜK



Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için dün Antalya'ya gitti. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar Teknik patron Emre Belözoğlu'na çiçek verip, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz." diye seslendi...



