Fenerbahçe'de ilk tercih Alexander Sörloth

MAKSİMUM VERİLECEK PARA

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK TANGO

Ümraniyespor beraberliği sonrasında Fenerbahçe'deki forvet eksikliği yeniden gündeme geldi. Dün yeni bir gelişme yaşandı. RedBull Leipzig, 53 milyon euro karşılığında Chelsea'ye sattığı Werner'i, 30 milyon euro ödeyerek tekrar kadrosuna kattı.Böylece kiralıktan geri dönen Sörloth'un Alman ekibinde forma şansı bulma ihtimali iyice azaldı. Fenerbahçe de bu hamlenin ardından Alman ekibine 8 milyon euroluk teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor8 milyon euroluk rakam aynı zamanda Maxi Gomez için İspanyol kulübü Valencia'ya önerilmişti. İspanyol ekibi ise 8 milyonu geri çevirerek 12 milyon euroluk talepte bulunmuştu. Eğer Leipzig, Alexander Sörloth için 8 milyon euroyu kabul ederse, Maxi Gomez dosyası kapanacak.Ancak bu öneri geri çevrilirse Uruguaylı golcü için pazarlıklar devam edecek. Sarı-Lacivertililer bugünkü koşullar çerçevesinde santrfor için maksimum 8 milyon euro teklif edebilecek durumda...Bütün bunlar yaşanırken Arjantin medyasından da flaş bir iddia geldi. "racingdealma.com. ar" sitesinin haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Racing Club forması giyen 26 yaşındaki Enzo Copetti için devreye girdi.1.80 boyundaki Arjantinli forvet için 5 milyon euro istenildiği öğrenildi. 1.80 boyundaki futbolcu, Fenerbahçe Yönetimi tarafından 3. opsiyon olarak değerlendiriliyor. Sörloth ve Maxi Gomez işi yatarsa, ibre Arjantinli yıldıza dönecek.