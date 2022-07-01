Fenerbahçe'de ilk hedef Andrea Belotti

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de listenin en üst sırasında Andrea Belotti yer alıyor.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de ilk hedef Andrea Belotti
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01 Temmuz 2022 21:57
Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de ilk hedefini belirledi.

beIN Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Torino ile sözleşmesi sona eren İtalyan golcü Andrea Belotti ile ilgileniyor.

Belotti'nin maddi beklentisinin çok yüksek olduğu, Fenerbahçeli Yöneticilerin de oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Andrea Belotti, Torino ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıktı.

Andrea Belotti, geçen sezon Torino'da çıktığı 23 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.



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