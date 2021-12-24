Fenerbahçe'de ilk bilet kesildi: Max Meyer!

Fenerbahçe, transferin son gününde kadroya dahil edilen Alman orta saha Max Meyer ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ilk bilet kesildi: Max Meyer!
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24 Aralık 2021 13:11
Max Meyer
Max Meyer
Fenerbahçe
Max Meyer, aynı menajerlik şirketinin oyuncusu olan Mergim Berisha ile birlikte Fenerbahçe'ye son gün transfer edilmişti.

Ancak Meyer, Antwerp deplasmanı dışında bir türlü bekleneni veremedi.

Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe'deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer'i tribüne yolladı.

Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.  


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