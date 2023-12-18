Fenerbahçe'de ilk 11'e Rade Krunic ayarı

Rade Krunic'in transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe yönetimi, son pürüzleri gidermeye çalışırken teknik direktör İsmail Kartal da kadro planlaması üzerinde kafa yoruyor.
Boşnak ön liberonun ocak ayında takıma katılması halinde İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'ya kulübe yolu gözükecek. Son haftalarda Crespo ön liberoda oynarken Rodrigo Becao sakatlanmadan önce İsmail Yüksek forma alıyordu. Fred'in yanındaki yeni isim olma ihtimali yüksek olan Rade Krunic'in transferiyle, yerli futbolcu sayısında bazı problemler çıkacak. Bu noktada sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin forması garanti.
SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR ÖNE ÇIKTI
Ocak sonunda sahalara dönmesi beklenen Becao, Djiku ile stoper tandemini oluşturacak. Brezilyalı oyuncu, Samet Akaydin ve Serdar Aziz'den de formayı almış olacak. Sağ bekte Osayi-Samuel'in iyi performansı kafaları karıştırırken Kartal'ın yerli olarak oynatabileceği en kuvvetli isim Mert Müldür...
Krunic hamlesinden sonra defansın sağında görev alma ihtimali yüksek olan Mert'in form durumu ise teknik heyeti düşündürüyor. Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko gibi isimleri kesemeyecek olan Kartal, Osayi-Samuel'i lig maçlarında kulübeye çekebilir.
Boşnak ön liberonun ocak ayında takıma katılması halinde İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'ya kulübe yolu gözükecek. Son haftalarda Crespo ön liberoda oynarken Rodrigo Becao sakatlanmadan önce İsmail Yüksek forma alıyordu. Fred'in yanındaki yeni isim olma ihtimali yüksek olan Rade Krunic'in transferiyle, yerli futbolcu sayısında bazı problemler çıkacak. Bu noktada sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin forması garanti.
SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR ÖNE ÇIKTI
Ocak sonunda sahalara dönmesi beklenen Becao, Djiku ile stoper tandemini oluşturacak. Brezilyalı oyuncu, Samet Akaydin ve Serdar Aziz'den de formayı almış olacak. Sağ bekte Osayi-Samuel'in iyi performansı kafaları karıştırırken Kartal'ın yerli olarak oynatabileceği en kuvvetli isim Mert Müldür...
Krunic hamlesinden sonra defansın sağında görev alma ihtimali yüksek olan Mert'in form durumu ise teknik heyeti düşündürüyor. Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko gibi isimleri kesemeyecek olan Kartal, Osayi-Samuel'i lig maçlarında kulübeye çekebilir.