Fenerbahçe'de ilginç tezatlık

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında istenen performans ortaya konulamadı ve Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Ancak ilginç nokta ise bireysel performansların büyük bölümü olumlu yönde dikkat çekti.



Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Rossi, Novak, Crespo, Mesut Özil, Osayi ve sakatlanana kadar Valencia öne çıkan isimler oldu.



Kim, Szalai ve Berke Avrupa'nın birçok önemli kulübünün gündeminde. Ferdi de bu sezonki gelişimi, oyunu iki yönlü oynaması ve birçok pozisyonda görev yapmasıyla en faydalı isimlerin başında geldi. Hatta Trabzonspor, Ferdi'yi ciddi şekilde istiyor.



Tisserand ve Novak da başarılı bir performans sergiledi. Mesut Özil, Galatasaray derbisinden sonra yakaladığı çıkış ile eski günlerini hatırlattı ve takımın liderliğini aldı. Crespo, beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken Osayi de çalışkanlığı ile beğeni topladı.



Mert Hakan, Berisha, İrfan Can, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Gustavo ve Sosa da sakatlıkları olmadığında kendi performanslarına yakın bir grafik yakaladı. Takımın büyük bölümü bireysel performanslarıyla olumlu not aldı ancak sahaya yansımadı. Bunda en önemli sebep Vitor Pereira oldu.



Yanlış dizilişte ısrar, sürekli kadroyu değiştirmesi, yanlış oyuncu değişiklikleri ve oyuncularla iletişimde yaşadığı sıkıntılar bireysel performansların daha da etkili olmasını engelledi.



