Fenerbahçe'de iki sakatlık birden!

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Serdar Aziz ile Norveçli oyuncu Joshua King'in sakatlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edildiği ve 32 yaşındaki stoperin tedavisine başlandığı belirtildi.
King'in ise sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık belirlendiği aktarıldı. İki futbolcuya da "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.
İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edildiği ve 32 yaşındaki stoperin tedavisine başlandığı belirtildi.
King'in ise sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık belirlendiği aktarıldı. İki futbolcuya da "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.
İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"