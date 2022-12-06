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Fenerbahçe'de iki sakatlık!

Fenerbahçe, Antalya kamp kadrosunda yer almayan Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de iki sakatlık!
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06 Aralık 2022 12:47
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını açıkladı. Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.

Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır. 

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