Fenerbahçe'de iki sakatlık!

Fenerbahçe, Enner Valencia ve Ezgjcan Alioski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını açıkladı. Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.
Sarı-lacivertliler, milli takımda dizinden sakatlanan Enner Valencia'nın 2 haftalık tedavi sürecinden sonra takıma katılacağını açıkladı. Antrenmanda sakatlanan Ezgjan Alioski ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.