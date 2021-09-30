Fenerbahçe'de iki oyuncuya ıslıklı tepki

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı maçta Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de iki oyuncuya ıslıklı tepki
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30 Eylül 2021 21:22
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Olympiakos ile oynadığı maçta iki oyuncuya tepki vardı.

Skorun 3-0 olmasının ardından teknik direktör Vitor Pereira üst üste değişikliklere giderken, Luiz Gustavo ve Mert Hakan taraftarların tepkisine maruz kaldı.

İki oyuncu da kenara geldiği sırada tribünler tarafından ıslıklandı ve Mert Hakan bu tepkiye alkışla karşılık verdi.


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