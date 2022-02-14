Fenerbahçe, Giresun deplasmanına hazırlanırken, İsmail Kartal iki isimle özel olarak ilgilenmişti: Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş...



Valencia'ya, "Hücumdaki sıkıntıyı aşmak için senin tecrübene ve kalitene ihtiyacım var" diyen Kartal, Mert Hakan'a ise, "Mesut ve İrfan'ın yokluğunda senin üretkenliğin ve alacağın sorumluluk önemli" demişti. Valencia golünü attı, Mert Hakan müthiş performansını asistle süsledi.



60 yaşındaki teknik adam, 2-1 kazanılan Giresunspor karşılaşmasının ardından tüm takımı kutladı. Kartal, beklentilerini boşa çıkarmayan bu iki öğrencisini ise özel olarak tebrik etti. Başarılı hoca, "İşte sizden beklediğim performans bu. Kendi kalitenizde oynadığınızda nasıl fark yarattığınızı gördünüz. Bu formunuzun üzerine koyarak devam edeceğinize inanıyorum. Kalan haftalarda da galip gelip seri yakalayarak üst sıralara tırmanmamız için fark yaratmanız gerek. Bu konuda size güveniyorum" dedi.



5 şut pası verdi



Mert Hakan Yandaş, Giresunspor maçında sahanın en çok koşan isimlerinden biriydi. Başarılı orta saha oyuncusu, üst düzey mücadelesinin yanı sıra arkadaşlarına verdiği 5 şut pasıyla en çok pozisyon yaratan oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, Valencia'nın golünde orta sahada topu kapıp, arkadaşına asist yaptı. Enner Valencia ise takımı 1-0 gerideyken sahne alıp çok kritik bir gole imza atarak galibiyetin fitilini ateşleyen isimdi.



